مسلسل بابا جه الحلقة 7.. هل تصدق نسرين أمين كذبة أكرم حسني؟

مسلسل بابا جه الحلقة 7 حيث يمر «هشام» أكرم حسني بموقف صعب في مسلسل بابا جه»، بعد أن أصبحت زوجته «ولاء» نسرين أمين تشك فيه بسبب اتصالها به فأخبرها أنه بالسيارة يقوم بتوصيلة.

في نفس الوقت اتصلت فيه على عمة هشام فأخبرتها أنها مع ياسر ابنها بسيارة هشام تقوم بتحصيل الجمعية، ولذلك حاول هشام الكذب على ولاء، والتمثيل عليها مع عمته، من خلال جعل ابنها ياسر مدمنًا، هل فعلا صدقته ولاء وذهب عنها الشك؟

مواعيد مسلسل بابا جه الحلقة 7

يُعرض مسلسل بابا جه على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

طاقم عمل مسلسل بابا جه

ويشارك في مسلسل بابا جه الفنان الكوميدي أكرم حسني، ومعه باقة من ألمع نجوم الكوميديا: نسرين أمين، محمود البزاوي، فريال يوسف، والمسلسل من إخراج خالد مرعي، تأليف وائل حمدي.

مسلسل بابا جه

المسلسل من الدراما التي سيتم عرضها على مدار 15 حلقة في النصف الأول من رمضان، وتدور أحداث مسلسل بابا جه حول تعامل الآباء مع الأبناء ويعتمد على الكوميديا لمعالجة الكثير من سلوكيات الآباء تجاه أبنائهم.