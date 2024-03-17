مسلسل الحشاشين الحلقة 6.. كريم عبد العزيز يكشف وجهه الحقيقي

كشف حسن الصباح (كريم عبد العزيز) عن وجهه الحقيقي الذى أخفاه خلال السنوات الماضية تحت ستار الدين، في أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 6، وذلك بعد ما كشف الوزير نظام الملك (فتحي عبد الوهاب) الخطة التي قام بها الصباح من أجل اغتيال الخليفة العباسي خلال زيارته إلى مدينة أصفهان.

نجح نظام الملك (فتحي عبد الوهاب) في القبض على حسن الصباح ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 6، وحين يعاتبه على خيانته للعهد الذي كان بينهما، يُظهر حسن الصباح وجهه الحقيقي ويقول له: «مفيش عهد للخونة.. انتوا سبقتوا بالخيانة ومن زمان، كل اللي نصر الظالم على المظلوم وأنكر الحق، لو في 3 زي حسن الصباح مش هيكون في دولة زي دولتكم عبد للسلطان والخليفة والشيطان».

ويتوعد نظام الملك حسن الصباح بالعذاب الشديد لمدة 3 أيام في السجن قبل أن يقطع رأسه ويطوف بها على رمح مدينة أصفهان كلها.

مسلسل الحشاشين الحلقة 6.. نظام الملك يكتشف خطة حسن الصباح

مسلس الحشاشين الحلقة 7.. حسن الصباح يهرب من السجن

ومن المقرر أن تشهد أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 7 هروب حسن الصباح من السجن وهو الأمر الذي سيكون مفاجئًا للجميع، حيث يبدأ بعد ذلك فصل جديد في حياته من خلال الاتجاه إلى إقليم الديلم في الشمال للبحث عن قلعة تكون مقرًا لجماعته ودعوته.