رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

كاتب صحفي: جماعة الإخوان الإرهابية تستغل مواقع التواصل للتشكيك في إنجازات الدولة

كتب:

شريف سليمان
08:51 ص | الأربعاء 28 فبراير 2024
الكاتب الصحفي محمد صلاح

الكاتب الصحفي محمد صلاح

أكد الكاتب الصحفي محمد صلاح، أن تنظيم الإخوان الإرهابي فاشل في الحركة على الأرض نتيجة الملاحظات الأمنية وتوجيه الضربات لهم، ورفض الشعب المصري لتواجدهم على الساحة في السنوات الأخيرة، مشددًا على أن هذا التنظيم حول المسار من العمل على الأرض إلى الجانب الإلكتروني للتشكيك في إنجازات الدولة المصرية، والأعضاء العاديين لهذا التنظيم مغيبون ويحركهم قادة موجودين في أكثر من مكان.

الإخوان يحاولون الحفاظ على بقاء التنظيم 

وأشار «صلاح»، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن قيادة الإخوان لهم أهداف والعناصر الأخرى لها أهداف أخرى، منوهًا بأن أهداف القيادة في التنظيم بعد الفشل هو الحفاظ على التنظيم وإقناع العضو بأن التنظيم لا يزال قائما وأن هناك أمل قائم للعودة.

ونوه بأن الإخوان تستغل «الذباب الإلكتروني» من أجل إقناع الرأي العام أن الجماعة متواجدة، وذلك في ظل عدم قدرته على التواجد على الأرض.

ومن جانبه، أكد خالد البرماوي، المتخصص في الإعلام الرقمي، في تصريحات لنفس البرنامج، أن هناك توجها إخوانيا قديما وهو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الهجوم على إنجازات الدولة المصرية ومحاولة التشكيك فيها.

 

 

اقرأ المزيد:

محمود مسلم: الإخوان لم يقدموا شيئا لفلسطين سوى حرق العلم الإسرائيلي

محمود مسلم: «رأس الحكمة» لطمة لتنظيم الإخوان.. وتأكيد على قوة البنية الأساسية

قصواء الخلالي: جماعة الإخوان الإرهابية تريد توريط مصر في تصفية القضية الفلسطينية

أحمد موسى: لجان الإخوان والموساد مشتركة في تشويه الجيش المصري (فيديو)

قصواء الخلالي: جماعة الإخوان الإرهابية تشن حربا ضد الدولة المصرية بعد تصريحات بايدن

وزير الثقافة الأسبق: جماعة الإخوان الإرهابية شنت هجمات كثيرة على طه حسين

أحمد بلبولة: الإخوان تسربوا إلى «دار العلوم» وحسن البنا لم يحصل على الليسانس
بقلم شريف سليمان