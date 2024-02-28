كاتب صحفي: جماعة الإخوان الإرهابية تستغل مواقع التواصل للتشكيك في إنجازات الدولة

أكد الكاتب الصحفي محمد صلاح، أن تنظيم الإخوان الإرهابي فاشل في الحركة على الأرض نتيجة الملاحظات الأمنية وتوجيه الضربات لهم، ورفض الشعب المصري لتواجدهم على الساحة في السنوات الأخيرة، مشددًا على أن هذا التنظيم حول المسار من العمل على الأرض إلى الجانب الإلكتروني للتشكيك في إنجازات الدولة المصرية، والأعضاء العاديين لهذا التنظيم مغيبون ويحركهم قادة موجودين في أكثر من مكان.

الإخوان يحاولون الحفاظ على بقاء التنظيم

وأشار «صلاح»، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن قيادة الإخوان لهم أهداف والعناصر الأخرى لها أهداف أخرى، منوهًا بأن أهداف القيادة في التنظيم بعد الفشل هو الحفاظ على التنظيم وإقناع العضو بأن التنظيم لا يزال قائما وأن هناك أمل قائم للعودة.

ونوه بأن الإخوان تستغل «الذباب الإلكتروني» من أجل إقناع الرأي العام أن الجماعة متواجدة، وذلك في ظل عدم قدرته على التواجد على الأرض.

ومن جانبه، أكد خالد البرماوي، المتخصص في الإعلام الرقمي، في تصريحات لنفس البرنامج، أن هناك توجها إخوانيا قديما وهو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الهجوم على إنجازات الدولة المصرية ومحاولة التشكيك فيها.