أعلنت هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم السبت 16-3-2024، بالتزامن مع تحديد مواقيت الصلاة في المحافظات المختلفة وإقبال آلاف المصلين على المستجد لأداء الفروض الخمس.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأحد 17-3-2024

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأحد 17-3-2024، تضمنت موعد أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و31 دقيقة، فيما يأتي موعد السحور في تمام الساعة الثانية و11 دقيقة.

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك فإن موعد الإمساك يأتي في تمام الساعة الرابعة و11 دقيقة على أن تشرق الشمس اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة و58 دقيقة.

موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الأحد 17-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك فإن موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الأحد 17-3-2024، في تمام الساعة الحادية عشر و59 دقيقة.

واعلنت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، توفير إمام لكل مسجد مع متابعة عمل المساجد بشكل يومي للتأكد من فتحها وانتظام عملها في جميع الأوقات واتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية.

موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم الأحد 17-3-2024

واعلنت هيئة المساحة المصرية، موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم الأحد 17-3-2024، ليكون في تمام الساعة الثالثة و25 دقيقة.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأحد 17-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، فإن موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأحد 17-3-2024، يكون في تمام الساعة السادسة ودقيقة مساءً، فيما يأتي موعد صلاة العشاء في تمام الساعة السابعة و18 دقيقة مساءً.