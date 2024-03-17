يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأحد 17-3-2024، سابع أيام شهر رمضان، خاصة موعد أذاني المغرب والفجر.

وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير، مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأحد 17-3-2024، بحسب الإمساكية التي أعلنتها الهيئة العامة المصرية العامة للمساحة.

أذان الفجر في الشرقية اليوم الأحد 17-3-2024

يحين موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الأحد 17-3-2024 في الساعة 4 و34 دقيقة صباحًا، والشروق في الساعة 6 ودقيقة صباحًا.

موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الأحد 17-3-2024

يأتي موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الأحد 17-3-2024 الساعة 12:02 مساءً.

موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الأحد 17-3-2024

أما موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الأحد 17-3-2024 يكون في تمام الساعة 3 و28 دقيقة مساءً.

أذان المغرب في الشرقية اليوم السبت 16-3-2024

يحين موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم 15-3-2024، في الساعة 6 و4 دقائق مساءً.

موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم السبت 16-3-2024

ويحين موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم السبت 16-3-2024 في الساعة 7 و22 دقيقة مساءً، ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم 13 ساعة و50 دقيقة.