بعد مرور عدة أيام على استقبال شهر رمضان المبارك، يهتم المواطنون بمعرفة مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الأحد 17-3-2024، وذلك من أجل التقرب إلى الله والمحافظة على أداء جميع الصلوات في مواعيدها.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الأحد، حسب إمساكية شهر رمضان الكريم بداية من صلاة الفجر حتى العشاء، كما أوضحت عدد ساعات الصيام التي بلغت 13:50 ساعة في سابع أيام الشهر الهجري.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الأحد 17-3-2024

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الأحد 17-3-2024 سيكون في تمام الساعة 4:36 صباحا.

موعد أذان الظهر في المنوفية اليوم الأحد 17-3-2024 سيكون في تمام الساعة 12:04 مساء.

موعد أذان العصر في المنوفية اليوم الأحد 17-3-2024 سيكون في تمام الساعة 3:30 مساء.

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الأحد 17-3-2024 سيكون في تمام الساعة 6:06 مساء.

موعد أذان العشاء في المنوفية اليوم الأحد 17-3-2024 سيكون في تمام الساعة 7:23 مساء.