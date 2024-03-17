مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الأحد 17-3-2024، من أبرز ما يبحث عنه مواطني الدولة، خاصة في ليلة اليوم السادس من الشهر الكريم بالمغرب، بعدما تعذرت رؤية الهلال ليلة الاثنين، حتى يتمكنوا من تجهيز السحور وقضاء الصلوات في وقتها.

مواقيت الصلاة في المغرب اليوم الأحد 17-3-2024

وأعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالمغرب، مواقيت الصلاة اليوم التي جاءت كالتالي:

موعد أذان الفجر في المغرب اليوم الأحد 17-3-2024

يختلف موعد أذان الفجر في المغرب من مدينة إلى أخرى، فيكون في الدار البيضاء في تمام الساعة 5:09 صباحًا، والرباط في تمام الساعة 5:06 صباحا، بينما مدينة مراكش يكون الأذان في تمام الساعة 5:12 صباحا، وفي طنجة يكون في تمام الساعة 5:00 صباحًا.

موعد أذان الظهر في المغرب اليوم الأحد 17-3-2024

ويأتي موعد أذان الظهر في الدار البيضاء في تمام الساعة 12:39 مساءً، وفي الرباط 12:36مساءً، ومراكش 12:40 مساءً، بينما في مدينة طنجة يُرفع الأذان في تمام الساعة 12:32 مساءً.

موعد أذان العصر في المغرب اليوم الأحد 17-3-2024

ويأتي موعد أذان العصر في الدار البيضاء في تمام الساعة 4:04 مساءً، وفي الرباط 4:01 مساءً، وفي مراكش الساعة 4:06 مساءً، وسيرفع الأذان في مدينة طنجة في تمام الساعة 3:56 مساءً.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الأحد 17-3-2024

وموعد أذان المغرب في مدينة الدار البيضاء سيكون في تمام الساعة 6:44 مساءً، وفي مدينة الرباط يكون في تمام الـ6:41 مساءً، بينما يأتي في مدينة مراكش في تمام الساعة 6:46 مساءً، وسيكون في طنجة في تمام الساعة 6:37 مساءً.

عدد ساعات الصيام في المغرب اليوم الأحد 17-3-2024

يبدأ الصيام في المغرب في تمام الساعة 5:09 صباحا بأذان الفجر، وينتهي في تمام الساعة 6:44 مساءً مع أذان المغرب، وبذلك يكون عدد ساعات الصيام في المغرب اليوم نحو 13 ساعة و 23 دقيقة.