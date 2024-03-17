حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأحد 17-3-2024، سابع أيام شهر رمضان المبارك 1445 هـ، في تمام الساعة السادسة مساءً.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأحد 17-3-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأحد 17-3-2024 في تمام الساعة السادسة، في تقدم لموعد الإفطار 4 دقائق عن موعد إفطار أول يوم في شهر رمضان.

موعد صلاة المغرب في الإسماعيلية اليوم

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، يؤدي المواطنون في محافظة الإسماعيلية اليوم الأحد 17-3-2024 صلاة المغرب في تمام الساعة السادسة و7 دقائق بعد سبع دقائق من إطلاق الأذانفي تمام الساعة السادسة و7 دقائق.

موعد الافطار اليوم في الإسماعيلية اليوم الأحد 17-3-2024

وفي سابع أيام شهر رمضان المبارك يأتي موعد الإفطار اليوم الأحد 17-3-2024، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وتشهد محافظة الإسماعيلية، رفع حالة الطوارئ في مختلف إدارات مديرية الأوقاف لمتابعة عمل المساجد بشكل يومي للتأكد من عملها بشكل طبيعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية.