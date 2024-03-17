في اليوم السابع من شهر رمضان المبارك، لعام 1445 من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يرغب العديد من المسلمين في معرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الأحد 17-3-2024، حتى يتمكنوا من تنظيم أداء العبادات على مدار اليوم، من ترتيل القرآن وتحضير مائدة الإفطار وتادية الصلاة على وقتها.

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الأحد 17-3-2024 ، وفقًا لكل إمارة، بحسب ما ذكرته الهيئة العامة مواقيت الصلاة في الإمارات.

يؤذن الفجر بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في تمام الساعة 5:13 صباحًا وتشرق الشمس الساعة 6:26 صباحًا، ويؤذن الظهر الساعة 12:33 مساءً، فيما يؤذن العصر الساعة 3:57 مساءً، ويؤذن المغرب 6:35 مساءً، وهو الوقت الذي يبدأ فيه المسلمون بتناول الإفطار، ثم يليه صلاة العشاء 7:48 مساءً، وبعدها مباشرة تبدأ صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في الإمارات اليوم الأحد 17-3-2024

ستكون مواقيت الصلاة في دبي بأذان الفجر في تمام الساعة 5:9 صباحًا وتشرق الشمس 6:23 صباحًا وصلاة الظهر الساعة 12:30 مساءً وصلاة العصر الساعة 3:54 مساءً وصلاة المغرب الساعة 6:32 مساءً وصلاة العشاء الساعة 7:46 مساءً وتليها صلاة التراويح.

موعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الأحد 17-3-2024

وموعد أذان الفجر في الفجيرة

سيكون الساعة 5:5 صباحًا وتشرق الشمس6:19 وموعد صلاة الظهر 12:25 وموعد صلاة العصر الساعة 3:49 وموعد أذان المغرب الساعة 6:28 وموعد صلاة العشاء 7:41 مساء وتليها صلاة التراويح.

موعد أذان الظهر في الإمارات اليوم الأحد 17-3-2024

يذكر أن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في عجمان اليوم الأحد فيما يلي:

- موعد أذان الفجر 5:8 صباحًا.

- وتشرق الشمس 6:22 صباحًا.

- وصلاة الظهر 12:29.

- وصلاة العصر 3:52 مساء.

- وصلاة المغرب 6:31.

- وصلاة العشاء الساعة 7:44 وتليها صلاة التراويح.

موعد أذان العصر في الإمارات اليوم الأحد 17-3-2024

نوضح مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في أم القيوين اليوم:

- صلاة الفجر 5:8 صباحًا.

- وتشرق الشمس 6:22 صباحًا.

- وصلاة الظهر 12:28.

- وصلاة العصر الساعة 3:52 .

- وصلاة المغرب 6:28.

- وصلاة العشاء 7:44وتليها صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأحد 17-3-2024

إمارة الشارقة فمواقيت الصلاة وموعد صلاة الفجر يكون الساعة 5:10 صباحًا وتشرق الشمس 6:24 صباحًا وصلاة الظهر12:29 وصلاة العصر 3:53 مساء وصلاة المغرب6:30 مساء موعد صلاة العشاء 7:44 وتليها صلاة التراويح.

عدد ساعات الصيام في الإمارات اليوم الأحد 17-3-2024

كشف مركز البحوث عن عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في الإمارات، وهو بداية الصيام من الساعة 5:14 صباحًا، وحتى وقت الإفطار في تمام الساعة 6:26 مساءً، مما سيكون الصيام 13 ساعة و12 دقيقة، بالإضافة إلى أن آخر أيام شهر رمضان المبارك ستكون الثلاثاء 9 أبريل المقبل.