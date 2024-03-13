تقرير أمريكي يثير غضب نتنياهو حول مصير حكومة إسرائيل.. ما القصة؟

بعد ساعات من نشر تقرير استخباراتي أمريكي، خرج مسؤول إسرائيلي قيل أنه «رفيع الغاية» يرد على الانتقادات الموجهة إلى حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي وقدرة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته على الاستمرار وسط انتقادات مرتبطة بالحرب في غزة ضد الفصائل الفلسطينية.

تفاصيل ما جاء في البيان الإسرائيلي

وبحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الصادرة باللغة العبرية، إن المسؤول الإسرائيلي قال في بيان رسمي جرى إصدراه إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الذي ينتخب رئيس حكومة دولة الاحتلال هم المستوطنيين الإسرائليين وليس أي شخص آخر، مفسرا التقرير الاستخباراتي بأنه محاولة لإطاحة نتنياهو.

وفي افتتاحية بثتها قناة الـ12 الإسرائيلية، قالت إن البيان الصادر جاء من أعلى مصدر سياسي إسرائيلي يمكن تخيله، في إشارة إلى أن هذا هو «نتنياهو» نفسه، مضيفة أن التقرير الأمريكي ترك رئيس الوزراء غاضبا؛ ليرد بأن دولة الاحتلال ليست محمية للولايات المتحدة ولكنها دولة مستقلة وديمقراطية، مواطنوها هم الذين ينتخبون الحكومة.

وأضافت القناة 12 الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو قرر مواجهة رئيس الولايات المتحدة الأمريكي بشكل علني وقوي.

ماذا ضم التقرير الأمريكي؟

وضم التقرير الأمريكي في التقييم: «تعمقت حالة عدم الثقة في قدرة رئيس الوزراء الإسرائليي على الحكم واتسعت في صفوف الجمهور مقارنة بمستوياتها المرتفعة بالفعل قبل حرب غزة، ونتوقع احتجاجات كبيرة تطالب باستقالته وإجراء انتخابات جديدة، إن تشكيل حكومة مختلفة وأكثر اعتدالا أمر محتمل».

وداخل التقرير الاستخباراتي، لاحظت الولايات المتحدة أنه متوقع مواجهة دولة الاحتلال تحديًا من قبل الفصائل الفلسطينية لسنوات قادمة، ما جعل حكومة دولة الاحتلال في حالة غضب خاصة «نتنياهو».