اتفرج واكسب.. إجابة أسئلة الحلقة 6 من مسابقة أحمد العوضي في مسلسل حق عرب

حرص الفنان أحمد العوضي على جذب محبيه إلى مسلسل حق عرب، منذ بدء شهر رمضان المبارك، عن طريق تخصيص مكافآت مالية للإجابات الصحيحة على الحلقة بعد انتهائها، وسط حالة من التشويق والإثارة لمتابعة الأحداث.

أحداث الحلقة 6 من مسلسل حق عرب

بعد انتهاء كل حلقة من، مسلسل حق عرب، يضع الفنان أحمد العوضي بعض الأسئلة عن أحداث الحلقة، ونشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ويختار 10 فائزين أجابوا بشكل صحيح، ويسلمهم المكافأة المالية، بعد يومين من الفوز.

طرح أحمد العوضي على جمهوره، بعد انتهاء الحلقة 6، التي دارت أحداثها حول محاولة رباح في ضم علي السويركي إلى صفه ضد شقيقه «عرب»، واكتشاف مهنة أخرى تقوم بها «حنان»، ومساعدة عرب للطفل يوسف حتى يجري العملية الجراحية، وغيرها من الأحداث المشوقة.

إجابة أسئلة مسابقة أحمد العوضي

وجاءت الأسئلة عبارة عن:

- علي طلب من رباح كام من ورباح إداله كام؟

الإجابة: وفق ما ورد خلال أحداث الحلقة السادسة من المسلسل، طلب علي السويركي، الذي يجسد دوره الفنان محمد أحمد ماهر، من رباح مبلغًا ماليًا قدره 30 ألف جنيه مصري، ولكن رباح فاجأه بتقديم 50 ألف جنيه كمقدم لعملهما معًا.

- عرب هيعرف باللي بتعمله حنان ولا لأ؟

الإجابة: حسب توقعات الجمهور بعد انتهاء الحلقة 6 من مسلسل حق عرب، فأن عرب سيعرف بما تقوم به حنان، وذلك عن طريق رباح بعد أن يخبره والده بمشاهدتها في ذلك المشهد، ورباح بدوره يستفز عرب السويركي بفعلتها.

- سميحة هربت راحة فين؟

الإجابة: وفق التوقعات فأنها ذهبت إلى رباح، لأنها لم يكن لها ملجأ آخر سواه، وتحديدًا في المكان السري، الذي طالما جمعهما سويًا.

مكافأة مالية ضخمة من أحمد العوضي

جدير بالذكر، أن ما يقرب من مليون ونصف، إجمالي المكافأة التي وضعها «العوضي» للفائزين، الذين يجيبون على أسئلة الحلقة بعد عرضها، وهو ما جعل الجمهور في حالة ترقب دائمة لمتابعة الأحداث، والإجابة على الأسئلة المعروضة بعد انتهاء الحلقة.