مسلسل صدفة الحلقة 7.. ميار الغيطي في مأزق بعد خيانتها لزوجها

تشهد أحداث الحلقة 7 من مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، العديد من التفاصيل والأحداث المشوقة، خاصة بعدما نجح زوج «ميار الغيطي» في تهكير هاتفها واكتشاف خيانتها له.

مسلسل صدفة الحلقة 7.. ميار الغيطي تنكشف خيانتها

وكانت الحلقات الماضية، من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، شهدت خيانة ميار الغيطي، التي تجسد دور ابنة خالد الصاوي، لزوجها مع صديق والدها، وحينما اكتشف والدها الأمر سقطت من الطابق الأعلى من منزل صديقه، إلا أن التحقيقات فتحت باب الشكوك لزوجها، حتى وصل لإثبات خيانتها.

ويدور مسلسل صدفة، حول «ميس صدفة» مدرسة التاريخ التي تقع في العديد من المشكلات دون عمد، وبمحض الصدف تمامًا.

ومسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.