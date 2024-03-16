ملخص الحلقة 6 مسلسل صدفة.. هل باعت ريهام حجاج نفسها مقابل 300 ألف جنيه؟

الكثير من الأحداث، شهدتها الحلقة 6 من مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، ففي الوقت التي بدأ قلبها يدق لـ«طارق» عصام السقا، ذهب زوج أختها، لرشدي الشامي لكي يفهم منه كيف حدث الزواج، ليقرر «رشدي الشامي» الكذب عليه، مدعياً بأن صدفة كانت تغازله، وقررت الذهاب معه ليلة الزواج، و«البيات» ليلة كاملة معه، بعدما استلمت منه 300 ألف جنيه قيمة مهرها.

ملخص الحلقة 6 مسلسل صدفة

وفي إطار الحلقة 6، جن جنون زوج شقيقتها وشقيقتها التي واجهتها بالأمر، وعرضت عليها الذهاب لطبيب، لتقرر صدفة ترك المنزل والذهاب لمنزل والدتها بسبب صدمتها في شقيقتها التي دخل الشك قلبها.

وعلى الجانب الآخر قرر «زوج منار» تامر يسري، التجسس على هاتفها، من خلال هاكر، وبالفعل نجح وعلم بعلاقتها مع صديق والدها.

مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

ويعرض مسلسل صدفة على فضائيات الحياة، القناة الأولى، CBC ،dmc.