شغف ريهام حجاج بالأبراج في مسلسل صدفة.. وعبير فؤاد تكشف مفاجأة

منذ المشهد الأول من مسلسل صدفة وتقع ريهام حجاج في أزمات تلقي بها للقسم، لتنتقل لمباراة تمثيلية كوميدية بينها وبين الضابط هشام إسماعيل، ودائما ما تخبره أنها تهتم بالأبراج وتسأله هل برجه برج الميزان فيرد بأنه الحمل لتؤكد له أن هناك توافقا كبيرا بينهما.

اهتمام ريهام حجاج في مسلسل صدفة بالأبراج

قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج في تصريحات لـ«الوطن»، تعليقًا على الاهتمام بالأبراج في مسلسل صدفة، إنها معجبة جدًا بأداء ريهام حجاج التمثيلي هذا العام وتفاجئت بخفة دمها.

وأضافت فؤاد أن فكرة الحديث عن أبراج في المسلسلات من الأمور الإيجابية موضحة أنها تمثل فئة وشريحة كبيرة من المجتمع: «حاجة لذيذة لما يكون في مسلسل من المسلسلات بتعبر عن اهتمام شريحة كبيرة من الناس».

ونرصد في السطور التالية أكثر 3 أبراج على توافق مع بعضهم في حالة الارتباطات العاطفية، بحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

برج الأسد وبرج الجوزاء

وصفت فؤاد أصحاب هذه الأبراج بالـ«الجريمة الكاملة»، خاصة إذا كان الرجل برج الأسد والمرأة الجوزاء: «راجل الأسد يحب يلعب دور الملك والجوزاء زي المهرج في حياة الملك بتفرفشوا وبتضحكوا بتلعب دور المنعش لحياة الأسد».

برج الجدي وبرج الحوت

من الأبراج الناجحة جدا أيضًا حسب قول خبيرة الإبراج رجل برج الجدي وامرأة برج الحوت، الحوت متحفظ جدا ويحب الشكوى والحوت أيضًا كذلك تحب الشكوى: «يقعدوا يحكوا لبعض فهما بيستمتعوا بيها والجدي واقعي وبيتحمل المسؤولية وامرأة الحوت محتاجة لقوة الجدي وصلابته عشان يتحمل المسؤولية عشان هي مش بيبقى عندها التزام أوي وهي انثى كما قال الكتاب وبتقدم لي كل الحب».

برج الميزان وبرج الدلو

من العلاقات الناجحة أيضًا، الميزان والدلو بنسبة أكثر من 95%، لديهما مبادئ واحدة واحترام لحرية بعضهما والشعار الخاص بهما «الحق، الخير، والجمال»: «عايزين كل حاجة حوليهم فيها عدل ومساواة فالاتنين بيراعوا حقوق بعض جدا ويحبوا يعملوا الخير فتلاقيهم ماشيين على موجة واحدة يحبوا الاستمتاع بالحياة بدون مشاكل أو حروب وتجمعم حياة مستقرة وهادئة».