مسلسل صدفة الحلقة 6.. عصام السقا يكشف سر حبه لريهام حجاج (فيديو)

بدأت أحداث مسلسل صدفة الحلقة 6 بحديث «طارق» عصام السقا، لريهام حجاج «صدفة» عن سر إعجابه بها منذ البداية، وذلك بعدما قام بدعوتها في مكان رومانسي للحديث عن مشاعره.

أحداث مسلسل صدفة الحلقة 6

وقال «طارق» لـ«صدفة»، خلال أحداث مسلسل صدفة الحلقة 6، إنه شاهدها بمحض الصدفة وهي متنكرة، في إشارة للمشهد الأول من المسلسل، حينما ذهبت لخالد الصاوي متنكرة لتحذيره من بناته.

واستكمل «طارق» بأنه قرر مراقبتها ومعرفة أخبارها حتى شاء القدر واستلقت سيارته خلال محاولة إنقاذها لإحدى طلابها والذهاب بها للمستشفى، وحينها تركت حقيبتها، ومن هنا قرر معرفة عنوانها والتقرب منها.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

وتدور أحداث مسلسل صدفة، حول «ميس صدفة» مدرسة التاريخ التي تتعرض لصدف ومشكلات تغير مجري حياتها، رأسا على عقب.

مسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب.

تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

ويعرض مسلسل صدفة على فضائيات الحياة، القناة الأولى، CBC،dmc.