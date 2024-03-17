مواعيد عرض مسلسل صدفة على قناة الحياة وdmc الحلقة 7

تتوالى الأحداث في مسلسل صدفة لتشوق الجمهور المتابع للعمل الدرامي، لذا تقدم «الوطن» في السطور التالية مواعيد عرض مسلسل صدفة على قناة الحياة وdmc في رمضان 2024 الحلقة 7، وذلك عقب انتهاء عرض الحلقة الماضية على قنوات المتحدة المختلفة التي تعرض المسلسل، والتي شهدت العديد من الأحداث المشوقة والمثيرة.

مواعيد عرض مسلسل صدفة على قناة الحياة وdmc في رمضان 2024 الحلقة 7

وتأتي مواعيد عرض مسلسل صدفة على قناة الحياة في رمضان 2024 الحلقة 7، يوميًا في تمام الساعة 8:15 مساءً؛ إذ يكون العرض الأول للحلقة.

ويُعرض مسلسل صدفة على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 7، في تمام الساعة 12:15 صباحا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباح اليوم التالي.

ويأتي عرض مسلسل صدفة الحلقة 7 على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، بينما تكون الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

وتُعرض الحلقة 7 من مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحا.

الجدير بالذكر إنه يمكن مشاهدة العمل قبل عرضه على القنوات، عبر منصة «watch it» الإليكترونية دون فواصل إعلانية.

أحداث مسلسل صدفة

ويدور مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج حول مدرسة التاريخ تتعرض لكوارث ومشكلات تغير حياتها رأسا على عقب.

ومسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، وعصام السقا، وخالد الصوي، ونور إيهاب، ورحاب الجمل.