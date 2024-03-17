«أمطار رعدية ورياح».. الأرصاد تحذر من طقس اليوم على القاهرة والمحافظات | عاجل

ظواهر جوية عنيفة تتعرض لها البلاد مع بداية الأسبوع الثاني من رمضان، إذ تشهد بعض المناطق سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ونشاط الرياح على الطرق السريعة والصحراوية القريبة من المدن الساحلية والمطلة علي البحر المتوسط.

أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات

وتضرب الأمطار الرعدية المحافظات الساحلية، والقاهرة الكبرى، وشمال ووسط الصعيد، والبحر الأحمر وجنوب سيناء، ومدن الغردقة وسفاجا، ومدن الطور وكاترين ورأس سدر ونويبع، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وتسقط أمطار رعدية على مدن السلوم ومطروح والإسكندرية، والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، وتصل إلى مدن شمال سيناء، وأجزاء من محافظة جنوب سيناء ومدن القناة.

رياح مثيرة للرمال تضرب بعض المحافظات

وأعلنت غرف العمليات الرئيسية في المحافظات بالتزامن مع تحذيرات الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين من نشاط الرياح المثيرة للأتربة، والتي تأتي على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط الرياح على محافظات قنا وسوهاج والأقصر وأسوان، وتمتد إلى الغردقة، وأجزاء من محافظة جنوب سيناء، والقاهرة الكبرى.

رفع حالة الطوارئ في المحافظات

وأعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء عن رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، بالتزامن مع التغيرات الجوية وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وأعلنت محافظة الإسكندرية رفع حالة الطوارئ بالتزامن مع إعلان احتمالية سقوط أمطار بنسبة متفاوتة على المحافظات الساحلية المختلفة.