تحذير لمواطني 12 محافظة من طقس الساعات المقبلة.. سقوط أمطار متوسطة

تشهد نحو 12 محافظة خلال الساعات المقبلة، تغيرات جوية وتقلبات كثيرة، واتخذت بعض المحافظات كل الاحتياطات والإجراءات اللازمة، بينها رفع حالة الطوارئ وتوجيه بعض التحذيرات للمواطنين خلال الـ24 ساعة المقبلة.

سقوط أمطار على 12 محافظة

وأشارت غرف العمليات في المحافظات، إلى تعرض نحو 12 محافظة لتقلبات جوية من ضمنها سقوط أمطار متفاوتة ما بين الخفيفة والمتوسطة في المحافظات الآتية:

- محافظة الإسكندرية

- محافظة مطروح

- محافظة الدقهلية

- محافظة القليوبية

- محافظة المنوفية

- محافظة سوهاج

- محافظة بني سويف

- محافظة الاسماعيلية

- محافظة السويس

- محافظة بورسعيد

- محافظة دمياط

- محافظة كفر الشيخ

وأضافت غرف العمليات، أنه يجب على المواطنين توخي الحذر خاصة في فترة سقوط الأمطار، إذ تتعرض المحافظات لسقوط الأمطار على أوقات متفرقة، وتزداد خاصة في المناطق القريبة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية.

وأشارت إلى أن الأمطار قد تصل لحالة الرعدية في بعض المحافظات «الصعيد- البحر الأحمر»، لافتة إلى أنّ مختلف المحافظات تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة ونشاطًا ملحوظًا للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، محذرة من التواجد في الشوارع في وقت نشاط الرياح وسقوط الأمطار.

نصائح للمواطنين عند سقوط الأمطار

- التعامل بحذر في أثناء سقوط الأمطار.

- استخدام مساحات المياه في حالة انعدام الرؤية من مياه الأمطار.

- في حالة عدم القدرة على القيادة بسبب الأمطار أو الرياح، يرجى الوقوف على جانب الطريق لحين انتهاء الرياح والأمطار.