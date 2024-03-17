سقوط أمطار على محافظات الصعيد خلال الساعات مقبلة.. ورفع حالة الطوارئ

تغيرات جوية كثيرة تؤثر على مختلف المناطق بمحافظات الصعيد الفترة المقبلة، ومن المتوقع أنّ يتبعها سقوط أمطار في بعص المناطق بشكل متفاوت مع نشاط الرياح، مما اضطر غرف العمليات، إلى رفع حالة الطوارئ طوال الـ24 ساعة المقبلة.

رفع حالة الطوارئ في الصعيد الساعات المقبلة

وأعلنت غرف العمليات، رفع حالة الطوارئ في محافظات الصعيد لمدة 24 ساعة مقبلة، من أجل التعامل بحذر مع التقلبات الجوية وتغيرات الطقس، واستعداد المحافظات من خلال المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى.

إجراءات احترازية في الصعيد

وأشارت الغرف إلى أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من أجل العمل بشكل فوري في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية خلال الـ24 ساعة المقبلة، مؤكدة في بيان، أنّ جميع المديريات في حالة تأهب، من أجل سرعة التعامل مع أي طوارئ قد تسبب أي أزمة بدايةً من اليوم الأحد حتى صباح الغد الاثنين.

وأشارت إلى استمرار المتابعة والتنسيق مع مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية، من أجل اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية المتوقعة، خاصة على الطرق السريعة.

تفعيل غرف العمليات الفرعية

وكشفت عن تفعيل غرف العمليات الفرعية للتواصل على مدار 24 ساعة مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظات، من أجل الاستعداد والتأهب لأية طوارئ قد تحدث في محافظات الصعيد خاصة سوهاج، حفاظًا على سلامة المواطنين، وتشكيل فرق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية.