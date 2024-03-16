أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال.. «الأرصاد» تحذر من طقس الأحد

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد؛ ليسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب مصر، بارد ليلا وخلال الصباح الباكرة على أغلب الأنحاء، مع وجود فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة وتصل إلى رعدية أحيانا على بعض المناطق.

أمطار على عدة مناطق

وأضافت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق، تكون مصحوبة برياح نشطة في بعضها، وهي كالتالي:

من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا والصحراء الغربية، مع احتمال حدوث 40:50% وتكون رعدية أحيانا على مناطق شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء وأجزاء من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما يتوقع هطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، واحتمال حدوثها 30%.

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أجزاء من جنوب البلاد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

تأتي درجات الحرارة غدا في القاهرة والأقاليم وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 24 درجة مئوية للعظمى و13 درجة للصغرى.

- السواحل الشمالية: 21 درجة للعظمى و12 درجة للصغرى.

- جنوب سيناء: 29 للعظمى و18 للصغرى.

- شمال الصعيد: 30 درجة للعظمى و12 للصغرى.

- جنوب الصعيد: 37 درجة للعظمى و17 للصغرى.