موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل كامل العدد +1.. دينا الشربيني تهتم بزوجها

بدأت دينا الشربيني التي تجسد شخصية ليلى، في الاهتمام بزوجها أحمد، الذي يجسد شخصيته الفنان الشاب شريف سلامة، بعدما شعرت بأن هناك فتاة معجبة به، وحذرتها حماتها من ذلك، لتتوالى الأحداث في مسلسل كامل العدد + 1 الحلقة السابعة.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة السابعة، من المتوقع أن يشهد مواصلة دينا الشربيني (ليلى) الاهتمام بزوجها، بعدما ذهبت إلى العيادة الخاصة به في الحلقة السابقة من المسلسل، ووجدت الدكتورة ملك تجلس بالقرب منه، ولكنها لم تشك فيها.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة السابعة

ويعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة السابعة الليلة، لنرى ماذا ستفعل ليلى من تصرفات للاهتمام بزوجها وإبعاد المعجبين عنه، إذ وضعت في الحلقة السابقة صورتها مع أحمد وطفلهما الرضيع على المكتب، في محاولة منها لإخبار المرضي بأنه متزوج ولديه طفل.

وشهد مسلسل كامل العدد الحلقة 6، ارتداء ليلى لملابس أنيقة وتوجهت بها إلى العيادة، وطلبت من الممرضة أن تتركها تجلس مع المرضى، في قائمة الانتظار دون أن تخبرهم أنها زوجته، لكي تراقب الوضع جيدًا.