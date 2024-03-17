جيل التسعينات يرد على ترند مسلسل «كامل العدد».. «بقى يضرب بينا المثل»

انتشرت جملة «هو إحنا في التسعينات؟» بقوة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما قالتها جيسكا حسام، بطلة مسلسل كامل العدد +1، في إشارة لوجود فارق زمني كبير بين مواليد التسعينيات والألفية الثانية.

وقد تركت الجملة انطباعًا كوميديًا وساخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليتفاعل روادها مع الفيديو فور انتشاره.

«للدرجاي ربنا يعوض علينا»،« إحنا قدمنا أوي».. كلمات كتبها جيل التسعينيات ضمت تعليقاتهم على مقطع فيديو لم تتجاوز مدته الـ10 ثوان، ظهرت فيها «جيسكا» بطلة مسلسل كامل العدد +1، وهي تسخر من رد فعل شقيقها الذي يكبرها قليلًا، لأنه يفكر «بطريقة تقليدية» تشبه جيل التسعينات، الأمر الذي قابله ردود فعل مختلفة يمكن رصدها في التقرير التالي.

صدمة جيل التسعينات

شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من التفاعل الإيجابي من قبل جيل التسعينات، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو يسلط الضوء على الفارق الزمني الكبير بين مواليد التسعينيات والألفية الثانية.

وتنوعت تعليقات جيل التسعينات ما بين السخرية والصدمة، إذ عبّر العديد منهم عن شعورهم بالدهشة من سرعة مرور الوقت، ولم تخل أيضًا من السخرية، والصدمة في آن واحد، من بينها «الظاهر يا رجالة أن العمر جرى بينا وإحنا مش حاسين أحزنني وأنت معدي»، «بقولك تاريخ وبيضرب بينا المثل.. بقولك إيه سيبني أعيط»، «التسعينات حوارتها كترت إحنا هننقرض قريب ولا إيه»، «إحنا كبرنا أوي كده».

لم يكتف البعض بكتابة التعليقات فحسب، بل حرص على مشاركة الأصدقاء تلك الصدمة، عبر الإشارة إليهم في الكومنتات ليتبادلوا الضحك سويًا، حول ما يذكر به جيلهم الآن، والذي ظن أنه لا يزال صغيرًا، ليفاجئوا أنهم يضرب بهم المثل، ليعلق أحدهم على ذلك قائلًا: «إحنا عجزنا أوي»، «إيه يعني إيه إحنا لسه صغيرين».

مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد حول زوجين، لديهما 8 أبناء، يوجهون جميعهم الكثير من المشاكل الكوميدية والاجتماعية رفقة أبنائهما، ويشارك في العمل الذي تدور أحداثه في إطار عدد كبير من النجوم في 15 حلقة، منهم دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، وتميم عبده، كما انضم للجزء الجديد ميمي جمال وميران عبد الوارث وصدقي صخر.