تظهر في مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. تفاصيل شخصية ميمي جمال

تواصل الفنانة ميمي جمال ظهورها في مسلسل الحشاشين الحلقة 7، وذلك بعد ما ظهرت للمرة الأولى في المسلسل ضمن أحداث الحلقة الماضية، ولكن لم يجرى الكشف عن تفاصيل الشخصية التي تؤديها ضمن الأحداث، إذ اكتفت بفتح الباب للرجل الذي قام بخطف نورهان (سارة الشامي)، وتعطيه مالا قبل أن تلقي بها في غرفة مليئة بالفتيات.

ومن المقرر، أن تظهر طبيعة شخصية الفنان ميمي جمال ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 7، والتي تشارك في العمل كضيفة شرف، تقوم بالتجارة في الجواري وبيعهم إلى قصور الأمراء، ومع الأحداث المقبلة سوف ينتهى بنورهان إلى التواجد في قلعة آلموت التي ستتضم حسن الصباح ورجاله.

مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. يحيى يواصل بحثه عن نورهان

وعلى الجانب الآخر، يواصل يحيى ابن مؤذن أصفهان البحث عن نورهان التي خرجت من منزلها من أجل البحث عنه، وعندما أضاعت الطريق قام أحد الأشخاص ببيعها إلى تاجرة الجواري، ولكنه في تلك الأثناء يصبح أحد جنود الجيش السلجوقي ويحاول الأخذ بثاره من قاتل والدة ووالدته.

موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 7

ويبدأ موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 7 بطولة كريم عبد العزيز، الساعة 9:15 مساء على قناة DMC، بينما تعرض الساعة 11 مساء على DMC دراما، كما تتاح الحلقة على منصة واتش آت الساعة 7:15 مساء.