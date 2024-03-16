ملخص الحلقة السادسة مسلسل مسار إجباري.. تصفية قاتل عمر البرنس

شهد ملخص الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري لأحمد داش أحداثا مثيرة، حيث تم العثور على وصية عمر البرنس «محمود البزواي» بعد أن قامت العصابة بنبش الشقة، وقام على «عصام عمر» بقراء الوصية أمام الزوجتين إحسان «صابرين» وعنيات «بسمة» والأبناء.

وكانت أبزر ما تضمنته إخبارهم ببيع قطعة الأرض التي كان يمتلكها وطلب منهم السماح والاتحاد ولمل شمل البيتين لمواجه المشاكل التي كان سببا فيها قبل وفاته، لتقول زوجتيه: «ضيع كل حاجة وما ورثناش غير الهم».

ملخص الحلقة السادسة مسلسل مسار إجباري

كما شهد ملخص الحلقة السادسة مسلسل مسار إجباري مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشفت لخديجة ابنه خالة حبيبة الطالبة المقتولة النقاب عن القاتل الحقيقي، وهم عصابة تجارة الأدوية الفاسدة، حيث كانت حبيبة قد أجرت أبحاثا في هذه الشأن، وهو ما جعل العصابة تترصد لها وتقتلها، وتم اتهام الدكتور صفوت مصباح مدرس المادة فيها وحكم عليه بالإعدام، ومن المنتظر تنفيذ الحكم عليه ما لم يتم العثور على دليل براءته.

التخلص من قاتل عمر البرنس

وعلى جانب أخر أيضًا من مسلسل مسار إجباري تمكن مسعد من قتل الممرض الذي قتل عمر البرنس «محمود البزواي» وهو الذي يمتلك دليل براءة الدكتور صفوت مصباح، وقام مسعد بقتله بعد أن عرف أن أبناء البرنس اكتشفوا أن وفاة والدهم لم تكن طبيعية وكانت بفعل فاعل، وتمكنوا من الوصول للمرض، لذا قام مسعد بقتله لإخفاء الجريمة.