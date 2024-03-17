مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة أون والحياة في رمضان 2024 الحلقة السابعة

عقب الأحداث التي شهدتها الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري، التي من أهمها وصية عمر البرنس لأبنائه، يهتم كثيرون بمعرفة مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على القنوات في رمضان 2024 الحلقة السابعة، إذ يُعرض على 4 قنوات.

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري

وتأتي مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على القنوات في رمضان 2024 الحلقة السابعة، على النحو التالي:

- يعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 7 بطولة أحمد داش وعصام عمر وبسمة وصابرين على قناة CBC فى الساعة 6:05 مساءً، والإعادة 9:45 صباحًا، وعلى CBC دراما في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة في تمام الساعة 6:00 صباحًا و3:00 مساء.

ويعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة السابعة على قناة الحياة 11:15 مساءً، وعلى القناة الأولى المصرية، في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، والإعادة اليوم التالي الساعة 11 صباحًا.

وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل مسار إجباري عبر تطبيق واتش إت بدءًا من الساعة السادسة مساءً يوميًا خلال شهر رمضان.

قصة مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري مكون من 15 حلقة ضمن مسلسلات رمضان 2024، وهو من بطولة أحمد داش وعصام عمر وصابرين وبسمة وجوري بكر ومي الغيطي ورشدي الشامي، ومحسن منصور، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.