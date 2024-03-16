مسلسل مسار إجباري لأحمد داش الحلقة السادسة.. كشف حقيقة قاتل حبيبة

بدأ مسلسل مسار إجباري الحلقة السادسة لأحمد داش بأحداث مثيرة، حيث تحاول أرملتا عمر البرنس (محمود البزواي) إقناع ابنيهما، على (عصام عمر) وحسين (أحمد داش)، بالإبلاغ عن العصابة التى سرقت الشقتين وضرورة إبلاغها بما حدث، وحاولت كلتاهما معرفة ما يخفيه ابنها.

سلسل مسار إجباري الحلقة السادسة لأحمد داش

وفي مسلسل مسار إجباري الحلقة السادسة تحاول إحسان (صابرين) كسر شهادة بنكية من أجل سداد شيكات زوجها عمر البرنس الذي وقعها قبل وفاته، بينما تحاول نعمات (بسمة) الزوجة الثانية لعمر البرنس بيع الذهب لدفع إيجار الشقة المتأخر، لتوهمهما بأن ما حدث من تفتيش شققهما بسبب الشيك والديون المتأخرة.

مقتل حبيبة على يد عصابة تجار الأدوية الفاسدة

وعلى صعيد أخر من مسلسل مسار إجباري الحلقة السادسة لأحمد داش، يتواصل على مع خديجة خالة حبيبة الطالبة المقتولة والمتهم فيها الدكتور صفوت مصباح، لتخبره بأنه بريء ولم يقتلها وتكشف له مفاجأة جديدة وهي أن حبيية قُتلت على يد عصابة تجارة الأدوية الفاسدة بسبب أبحاثها التي تكشف جرائمهم، والتي تقودهم إلى حبل المشنقة، ليحاول علي معرفة تلك الأبحاث منها.

مقتل الممرض الذي قتل عمر البرنس

كما يحاول على وحسين معرفة تفاصيل جديدة عن الممرض الذي قتل والدهما، فيعثران على صورة لوجهه ويعرفون مكانه بالتحديد ويتوجهون إليه، لتحدث مفاجأة غريبة قد تورطها، حيث يجدان الممرض مقتولا وغارقا في دمه، فيهربان من هذا الجريمة.

يوجه المحامي مجدي حشيش (رشدي الشامي) اللوم لمسعد الذي قتل الممرض، ليخبره مسعد أن ما فعله هو الصح وخاصة بعد أن عرفا ابنا عمر البرنس جميع التفاصيل المرتبطة بالممرض والتي تجعله خيطا مهما لكشف جريمة مقتل والدهما في المستشفى، لذا رأى من الأفضل التخلص من هذا الممرض بالقتل.