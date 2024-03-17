مسلسل مسار إجباري الحلقة 6.. هل سيُدان علي وحسين في جريمة قتل الممرض؟

أحداث مثيرة شهدها مسلسل مسار إجباري الحلقة السادسة بطولة أحمد داش، بعد عثور الأسرة على وصية الأب عمر البرنس «محمود البزواي» بعد أن قامت العصابة بنبش الشقة، وقرأ علي «عصام عمر» الوصية أمام الزوجتين إحسان «صابرين» وعنيات «بسمة» والأبناء، ومنها عرفوا ببيع قطعة الأرض التي كان يمتلكها وطلب منهم لم شمل البيتين، لمواجه المشاكل التي كان سببًا فيها قبل وفاته.

مسلسل مسار إجباري الحلقة السادسة

وخلال مسلسل مسار إجباري الحلقة السادسة كشفت خديجة ابنه خالة حبيبة، الطالبة المقتولة، القاتل الحقيقي، وهم عصابة تجارة الأدوية الفاسدة، وقاموا بقتلها بسبب إجرائها بحثًا في هذه الشأن، وجرى اتهام الدكتور صفوت مصباح مدرس المادة فيها وحكم عليه بالإعدام.

تمكن مسعد (محسن منصور) من قتل الممرض الذي قتل عمر البرنس «محمود البزواي» لامتلاكه دليل براءة الدكتور صفوت مصباح، ورغبتهم في الحصول عليه، وكان السبب في قتل الممرض، بعد معرفة أبناء عمر البرنس تفاصيل هذا الممرض، وتوصلوا إليه بعد اكتشاف أن وفاة والدهم لم تكن طبيعية.