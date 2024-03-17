مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7 بطولة أحمد مكي.. حزلقوم يبدأ في سرقة البنك

يواصل حزلقوم في الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي 8، الذي يعرض يوميًا على قناة on بعد أذان المغرب مباشره، التخطيط لسرقة البنك، عقب الانتهاء من تكوين فريق السطو.

حزلقوم يخطط لسرقة البنك

يبدأ حزلقوم في الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي8، في سرقة البنك بعد استكمال الفريق المكون من جوني الذي يجسده احمد مكي، ومربوحة التي تقوم بدورها رحمة أحمد، وهرجس الذي يجسده محمد سلام، (نفادي) وهو الدور الذي يقوم به حاتم صلاح والعترة، وهو مصطفى غريب، وأخيرًا عبد الرحمن حسن، الذي يجسد دور «طباظا»، وبالفعل ينجح في الحصول على الصندوق، الذي تمت سرقته منه.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

يعرض مسلسل الكبير أوي 8 عقب أذان المغرب مباشرة، على قناة on، وفي نفس التوقيت عبر منصة watch it.

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح.