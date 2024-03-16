بوجي وطمطم وبكار في مسلسل الكبير أوي 8.. أحمد مكي يعيد ذكريات جيل الثمانينات

حيلة مختلفة لجأ إليها حزلقوم الذي يقوم بدوره الفنان أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي 8، في تشكيل عصابة للقيام بسرقة أحد البنوك، واستدراجهم في إحدى مناطق المزاريطة عن طريق تسجيل صوتي، كلٌ مختلف عن الآخر، ومن أبرزها بوجي وطمطم وبكار.

حيلة الكبير لتشكيل عصابة لسرقة بنك

أراد حزلقوم أن يكون تشكيلا عصابيا لسرقة أحد البنوك، حتى يعوض أمواله التي خسرها في المزاد، وحتى يضمن نجاح خطته في التشكيل العصابي، لجأ إلى أصوات مسلسلات الكرتون بوجي وطمطم وبكار، خلال أحداث الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي 8.

بوجي وطمطم في مسلسل الكبير أوي

طمطم التي تؤدي صوتها الفنانة هالة فاخر، هو الصوت الذي لجأ حزلقوم إليه حتى يقنع نفادي بالذهاب إلى المكان المحدد، كما أقنع «العترة» بصوت بكار، وبعد مسلسل بوجي وطمطم، هو مسلسل عرائس مصري من تأليف وإخراج الراحل محمود رحمي، بث لأول مرة عام 1983.

كان لمسلسل بوجي وطمطم، تأثيرا كبيرا في ثقافة الطفل المصري فترة الثمانينات، وقد حاز المسلسل على متابعة الكبار قبل الصغار، إذ ارتبط بوجدان الجميع وخاصة الطفل لسنوات طويلة في ليالى شهر رمضان.

مسلسل بكار

بكار مسلسل كارتون مصري، يُعد أول شخصية كارتونية نوبية، من إخراج الراحلة منى أبو النصر عام 1998، عملت على عدة أجزاء من المسلسل ثم استكمله ابنها شريف جمال بعد وفاتها، إلا أن المسلسل توقف عرضه عام 2007 وتم استكماله في رمضان 2015 و2016، بجودة عالية بشكل فيلم ثلاثي الأبعاد.

تدور أحداث مسلسل بكار، عن طفل نوبي من جنوب مصر، يعيش مع والدته في إحدى قرى النوبة، ومع عنزته الذي أطلق عليها «رشيدة»، وفي كل حلقة من حلقات المسلسل يخوض مغامرة جديدة مع أقرانه في المدرسة، سواء داخل قريته، أو خارجها.