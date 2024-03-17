مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7 بطولة أحمد مكي.. جوني عضوا في فريق «سرقة البنك»

نجح هجرس الذي يجسّد دوره الفنان محمد سلام، في إقناع جوني الانضمام إلى فريق السطو الذي كونه حزلقوم لسرقة بنك، وذلك خلال أحداث الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي 8.

جوني ينضم لفريق السطو المسلح

وبعد محاولات عديدة من هجرس لجوني، نجح في إقناع الأخير بالانضمام إلى فريق السطو بمبلغ قدره نصف مليون جنيه، على أن يؤدي دور البروفيسور على غرار المسلسل الإسباني la case de papel.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وحسين أبو حجاج، وحاتم صلاح وغيرهم.

ويأتي عرض مسلسل الكبير أوي 8 عقب أذان المغرب مباشره على قناة on وفي نفس التوقيت عبر منصه watch it.