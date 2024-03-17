بعد انتهاء أحداث الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي 8، التي شهدت محاولة حزلقوم لتكوين فريق لسرقة بنك على غرار المسلسل الأسباني La case de pepal، ينتظر محبو الكبير موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7 على قناة ON اليوم التي ستشهدها الحلقة الجديدة.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7 على قناة ON اليوم

وحول موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7 على قناة ON اليوم، يمكن لجمهور ومحبي أحمد مكي مشاهدتها الساعة 6:05 مساء عقب أذان المغرب مباشرةً، ويُعاد على القناة نفسها الساعة 3 فجرًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة 3 عصر اليوم التالي، كما تُعرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

أحداث الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي 8

وشهدت أحداث الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي 8 أحداث جديدة ومختلفة وهي محاولات حزلقوم لتكوين فريق مكون من أهالي المزريطة لسرقة صندوق خاص به من بنك وبمساعده شقيقة جوني الذي يجسد دور البروفيسور.