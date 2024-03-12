ما مدة تسوية نزاعات المعاش من «التأمينات»؟.. يمكن بعدها اللجوء للقضاء

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لجان لفحص النزاعات الخاصة بأصحاب المعاشات، وتختص بحل كل المشكلات التي تواجه المُستحقين للمعاش سواء من القطاع الحكومي أو الخاص.

فحص المنازعات من هيئة التأمينات

وقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إنّه وفقًا لنص المادة 148 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، تُنشأ بالهيئة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

تقديم طلب للهيئة لعرض النزاع

وأضاف الصادق، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه على أصحاب الأعمال والأشخاص المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء، تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 120 من هذا القانون، لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ثلاثون يومًا من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه، وتختص الهيئة بطلب الرأي من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.