جدول تقسيط المبالغ المستحقة للتأمينات.. تقرير رسمي

كشفت «التأمينات الاجتماعية»، عن الجدول الخاص بالأقساط الشهرية التي تقتطع من الأجر في حالة اختيار المؤمن عليه أداء المبالغ المُستحقة عليه بالتقسيط، سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص.

تحديد الأقساط الشهرية

وتوفر الهيئة تسهيلات عديدة للأشخاص المؤمن عليهم في سداد المبالغ المُستحقة للتأمينات، وفقًا للقواعد التي أقرها القانون 148 لسنة 2019، وتتيح الهيئة إمكانية تحديد الأقساط الشهرية التي تقتطع من الأجر في حالة اختيار المؤمن عليه أداء المبالغ المُستحقة عليه بالتقسيط.

جدول رسمي من التأمينات

وخلال السطور التالية توضح «الوطن» وفقًا لجدول حصلت عليه من التأمينات الاجتماعية كيف يمكن تحديد الأقساط الشهرية للأشخاص الذين بلغوا 61 عامًا.

1- إذا كان الشخص يبلغ 40 عامًا يمكن التقسيط على 15 سنة بنسبة 5.9%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 7.5%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 12.5%.

2- إذا كان الشخص يبلغ 41 عامًا يمكن التقسيط على 15 سنة بنسبة 6.0%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 7.6%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 12.6%.

3- إذا كان الشخص يبلغ 42 عامًا يُمكن التقسيط على 15 عامًا بنسبة 6.0%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 7.6%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 12.7%.

4- إذا كان الشخص يبلغ 43 عامًا يُمكن التقسيط على 15 عامًا بنسبة 6.1%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 7.7%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 12.8%.

5- إذا كان الشخص يبلغ 44 عامًا يمكن التقسيط على 15 سنة بنسبة 6.1%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 7.8%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 12.9%.

6- إذا كان الشخص يبلغ 45 عامًا يمكن التقسيط على 15 سنة بنسبة 6.2%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 7.8%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 13.0%.

7- إذا كان الشخص يبلغ 46 عامًا يمكن التقسيط على 15 سنة بنسبة 6.2%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 7.9%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 13.1%.

8- إذا كان الشخص يبلغ 47 عامًا يمكن التقسيط على 15 سنة بنسبة 6.3%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 8.0%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 13.2%.

9- إذا كان الشخص يبلغ 48 عامًا يمكن التقسيط على 15 سنة بنسبة 6.3%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 8.0%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 13.4%.

10- إذا كان الشخص يبلغ 49 عامًا يمكن التقسيط على 15 سنة بنسبة 6.4%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 8.1%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 13.5%.

11- إذا كان الشخص يبلغ 50 عامًا يمكن التقسيط على 15 سنة بنسبة 6.5%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 8.2%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 13.6%.

12- إذا كان الشخص يبلغ 51 عامًا يمكن التقسيط على 15 سنة بنسبة 6.5%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 8.2%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 13.7%.

13- إذا كان الشخص يبلغ 52 عامًا يمكن التقسيط على 15 سنة بنسبة 6.6%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 8.3%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 13.8%.

14- إذا كان الشخص يبلغ 53 عامًا يمكن التقسيط على 15 سنة بنسبة 6.6%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 8.4%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 14.0%.

15- إذا كان الشخص يبلغ 54 عامًا يمكن التقسيط على 15 سنة بنسبة 6.7%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 8.5%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 14.1%.

16- إذا كان الشخص يبلغ 55 عامًا يمكن التقسيط على 15 سنة بنسبة 6.8%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 8.6%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 14.2%.

17- إذا كان الشخص يبلغ 56 عامًا يمكن التقسيط على 15 سنة بنسبة 6.8%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 8.6%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 14.4%.

18- إذا كان الشخص يبلغ 57 عامًا يمكن التقسيط على 15 سنة بنسبة 6.9%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 8.7%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 14.5%.

19- إذا كان الشخص يبلغ 58 عامًا يمكن التقسيط على 15 سنة بنسبة 7.0%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 8.8%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 14.7%.

20- إذا كان الشخص يبلغ 59 عامًا يمكن التقسيط على 15 سنة بنسبة 7.0%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 8.9%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 14.8%.

21- إذا كان الشخص يبلغ 60 عامًا يمكن التقسيط على 15 سنة بنسبة 7.1%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 9.0%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 15.0%.