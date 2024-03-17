العثور على زهرة والقبض على عصابة الصيد الجائر.. أبرز أحداث نور والكوكب السعيد

دارت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد، حول محاربة الأبطال لمتبعي الصيد الجائر، وأكملوا رحلتهم في البحث عن زهرة التي اختطفها أحد أفراد عصابة صيد الحيوانات، ليعبروا عن مدى خطورة هذه القضية، ويأخذوا الصغار في رحلة ممتعة لتعليمهم كيفية الحفاظ على كوكب الأرض.

أحداث كرتون نور والكوكب السعيد

جاءت حلقة نور والكوكب السعيد بعنوان «في قلب الجبل»، إذ عثروا على زهرة داخل إحدى ممرات الجبل بعد رحلة من البحث عن مكان اختفائها، في نفس الوقت أنقذت زهرة نفسها بالعثور على المفتاح بمساعدة خرطوم الفيل، وبعد ذلك جاءت قوات الشرطة لتقبض على أفراد العصابة، وتحرير الأرض من عملية صيد جائر أخرى مدمرة.

ليظهروا مدى خطورة الصيد الجائر على مستقبل الكثير من الحيوانات والطيور، ونسق الأبطال كلمات أغنية تعبر عن جمال الكون وهو محفوف بكائنات الله سبحانه وتعالى: «سيبوا الكون يفرح وكل مخلوق يعيش لربنا بنسبح سبحان الله، طير بيرفرف بجناحات مزقطط فرحان في الفضا، وحوش عايشة في الغابات وجودها حكمة ربها، سبحان الله سبحان الله البحر وكل اللي جواه والسما والأرض لله، حلقة بتشبك حلقة تكمل بيها الحياة».

مواعيد مسلسل نور والكوكب السعيد

مسلسل نور والكوكب السعيد أحد مسلسلات الأطفال التي جرى طرحها خلال هذا الموسم الرمضاني 2024، ويتكون من 30 حلقة مرتبطة بقضايا البيئة المختلفة، ويأتي موعد عرض المسلسل على القناة الأولى المصرية الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، وهو إنتاج مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بالتعاون مع مجلة نور الصادرة من المنظمة العالمية لخريجى الأزهر.