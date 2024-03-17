الأزهر يحذّر من التخفيف المفرط في صلاة التراويح: قد لا تتم بعض الأركان

حذّرت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف من التخفيف المفرط في صلاة التراويح، ونشرت الهيئة تدوينة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك الحلقة الخامسة في إطار منشوراتها التي تحمل هاشتاج «فتاوى الأئمة في صيام الأمة- رمضان 1445هـ - هيئة كبار العلماء»

التخفيف المُفرِط في التراويح

وبخصوص التحذير من التخفيف المفرط في صلاة التراويح، ذكرت هيئة كبار العلماء: «وأمّا التخفيف المُفرِط في صلاة التراويح فمن البدع الفاشية، ومُقتضَى عبارة التُّحفة [لابن حجر الهَيْتَميّ]: أنّ الانفراد في هذه الحالة أفضل من الجماعة، بل إن عَلِم المأمومُ أو ظَنَّ أن الإمام لا يُتِمُّ بعضَ الأركان: لم يَصِحَّ الاقتداء به أصلًا. [بغية المسترشدين: 1/472]

دم اللِّثة الدائم حالَ الصيام

وبعد استعراض فتوى عن صلاة التراويح، نشرت فتوى سابقة بشأن دم اللثة الدائم حال الصيام، من ذات الكتاب السابق الإشارة إليه، وتابعت الهيئة: يُعفى عن دم اللِّثة الذي يجري دائمًا أو غالبًا، ولا يُكَلَّف غَسلُ فيه؛ للمشقة.

سنن الصوم

واتخذت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف من كتاب «غاية تلخيص المراد: 189» مسألة: مِن سنن الصوم وجاء فيها: «كَفّ نفسه عن الشهوات من المسموعات والمُبْصَرات والمشمومات وإن كانت مباحة، فهو سر الصوم ومقصوده الأعظم؛ لتنكسر نفسُه عن الهوى، وتَقوى على التَّقوى بكَفّ الجوارح عن تَعاطي ما تشتهيه.