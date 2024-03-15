من هو إمام صلاة التراويح سادس أيام شهر رمضان في المسجد الحرام؟

كشفت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عن أئمة صلاة التراويح غدًا السبت الموافق ليلة السابع من شهر رمضان المبارك، والتي تأتي عقب صلاة العشاء مباشرة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على منصة أكس «تويتر سابقًا».

أئمة صلاة التراويح في المسجد الحرام

وبحسب المعلن في جدول صلاتي التراويح والتهجد في المسجد الحرام يوم السبت الموافق السابع من رمضان 1445 و16 مارس الجاري، يؤم التسليمة الأولي الشيخ بدر التركي، يليه في الصلاة الثانية الشيخ الوليد الشمسان، ويتولى إقامة الصلاة الثالثة الشيخ عبدالرحمن السديس.

أما يوم الأحد فيكون إمام صلاة التراويح في المسجد الحرام في الصلاة الأولى هو الدكتور الشيخ بندر بليلة، بينما يؤم الشيخ ياسر الدوسري الركعة الثالثة.

صلاة التراويح

وترتبط صلاة التراويح بشهر رمضان المبارك، وهي سنة مؤكدة عن سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم، التي اتفق أهل العلم والفقه عليها، ويكون عدد ركعاتها ما بين 8 إلى 20 ركعة، ولا تتضمن الوتر.

ويمتد وقت صلاة التراويح من بعد العشاء وحتى قبيل الفجر، ويمكن صلاتها في أي وقت، ويمكن أن تكون في جماعة بالمسجد أو حتى فرديا في المنزل، وذُكر عن سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم أنه قد صلي صلاة التراويح في جماعة لكنه تركها وبدء يصليها وحيدًا خوفًا من أن تفرض على أمته، كما ذكر في حديث عن أم المؤمنين عائشة في صحيح البخاري.

واشتق اسم التراويح من الكلمة «ترويحة» والتي تعني الترويح عن النفس، لذلك يحرص المسلمون على أدائها في الشهر المبارك.