تعد صلاة التراويح من أهم ما يميز شهر رمضان المبارك، وتختلف مواعيدها من محافظة لأخرى، وهو ما كشفته الهيئة المصرية العامة للمساحة في بيان لها، مشيرة إلى مواقيت الصلاة المختلفة وفق إمساكية الشهر الفضيل.

موعد صلاة التراويح في المحافظات اليوم الأحد 17-3-2024

وحددت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد صلاة التراويح في المحافظات اليوم الأحد 17-3-2024 سابع أيام شهر رمضان المبارك 1445 هجريا، كالتالي:

- في محافظة الدقهلية: تأتي صلاة التراويح بعد انتهاء صلاة العشاء بشكل مباشر وتكون في الساعة 7 مساءً و22 دقيقة.

- في محافظة الشرقية: جاء موعد صلاة التراويح بعد صلاة العشاء مباشرة الساعة 7 و22 دقيقة مساءً.

- في محافظة كفر الشيخ: تبدأ صلاة التراويح بعد صلاة العشاء في الساعة 7:24 مساءً.

- في محافظة المنوفية: تأتي صلاة التراويح بعد موعد صلاة العشاء في المنوفية اليوم الأحد 17-3-2024 الساعة 7:23 مساءً.

موعد صلاة التراويح في المنيا

- في محافظة المنيا: يتم إقامة صلاة التراويح بعد صلاة العشاء في الساعة 7:23 مساءً.

- في محافظة القليوبية: تأتي بعد صلاة العشاء في الساعة 07:23 مساءً.

- في محافظة مطروح: تأتي بعد صلاة العشاء في الساعة 7:39 مساءً.