موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة7 على قناة ON

مازال مسلسل الكبير أوي 8 يفاجئ جمهوره بالعديد من الأحداث الشيقة والممتعة، لذلك بدأ الجميع من الآن البحث عن موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7على قناة ON.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7 على قناة ON

ويذاع مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7 على قناة ON العرض الأول في الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على القناة نفسها في تمام الثالثة فجرًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة «WATCH IT».

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ويضم الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.