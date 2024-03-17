موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة7 على قناة ON
كتب:
ياسمين محمود
03:00 م | الأحد 17 مارس 2024
مشهد من مسلسل الكبير أوي 8
مازال مسلسل الكبير أوي 8 يفاجئ جمهوره بالعديد من الأحداث الشيقة والممتعة، لذلك بدأ الجميع من الآن البحث عن موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7على قناة ON.
موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7 على قناة ON
ويذاع مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7 على قناة ON العرض الأول في الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على القناة نفسها في تمام الثالثة فجرًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة «WATCH IT».
أبطال مسلسل الكبير أوي 8
ويضم الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.