مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7 لـ أحمد مكي.. تعرف على فريق السطو المسلح

انتهى حزلقوم خلال الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي 8 من تكوين فريق السطو المسلح، والذي من المقرر أن يقتحم في الحلقة 7 أحد البنوك لسرقة صندوق نادر خاص به، ونستعرض خلال السطور التالية أعضاء فريق السطو المسلح الذي كونه جوني.

أعضاء فريق السطو المسلح

ويضم فريق السطو المسلح الذي كونه حزلقوم من أهل المزاريطة، منهم جوني ويجسد دوره أحمد مكي، والذي يقوم بدور البروفيسور، ومربوحة زوجة الكبير التي تجسد دورها رحمة أحمد، وهجرس صديق جوني الذي يجسد دوره محمد سلام، والعترة ابن الكبير والذي يجسد دوره مصطفى غريب، ونفادي صديق الكبير والذي يقوم به حاتم صلاح، وطباظا أحد أبناء المزاريطة الذي يجسد دوره عبدالرحمن حسن.

مسلسل الكبير أوي 8

ويمكن مشاهده مسلسل الكبير أوي 8 على قناة ON الساعة 6:05 مساءً، كما يعرض على منصة watch It، وهو بطولة أحمد مكي، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، وحسين أبو حجاج، وحاتم صلاح، من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج أحمد الجندي.