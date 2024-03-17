يبدأ حزلقوم في الحلقة السابعة من مسلسل الكبير أوي 8، التخطيط لسرقة البنك الذي أشار إليه في الحلقة السابقة، لذلك ينتظر عدد كبير من جمهور المسلسل عرض الحلقة السابعة لمعرفة تطورات الأحداث.

موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي

ويكون العرض الأول لمسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7، على على قناة on بشكل حصري يوميًا، في الساعة 6:05 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على نفس القناة في تمام الـ3 صباحًا، ويُعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما تعرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي8

وشهدت الحلقات الأولى من مسلسل الكبير أوي 8 أحداثًا شيقة لجمهور ومحبي المسلسل، بدأت بدخول الكبير عالم الشمامين، (الجن) بسبب عدم استحمامه يوم شم النسيم، ويتحول بعدها إلى عقله اصبع، ثم في حلقة أخرى يتحول إلى بينوكيو، وفي الحلقة 6 خاض مغامرة جديده، وهي التخطيط لسرقة بنك على غرار المسلسل الإسباني la casel de papel.