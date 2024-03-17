نسب التصويت في الانتخابات الروسية تتجاوز 58% في آخر أيام الاقتراع

تدخل الانتخابات الروسية يومها الثالث والأخير، وأظهرت البيانات التي قدمتها اللجنة الانتخابية المركزية الروسية، أنّ نسبة المشاركة بلغت 58.74% بحسب ما ذكرته قناة «العربية».

الانتخابات الروسية في يومها الثالث

وفي ثالث أيام الانتخابات الروسية سجلت 5 مناطق «توفا، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وكوزباس، وأوسيتيا الشمالية، ويامال» معدل مشاركة يفوق 80%، بينما وصلت نسبة المشاركة في الشيشان إلى 90%، ويبلغ عدد الناخبين في أراضي روسيا أكثر من 112 مليون شخص، بينما يصل إلى نو مليوني ناخب في الخارج.

4 متنافسين في الانتخابات الروسية

وخلال الانتخابات الروسية يتنافس 4 مرشحين، وهم الرئيس فلاديمير بوتين كمرشح مستقل، وليونيد سلوتسكي كمرشح عن الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، ونيكولاي خاريتونوف كمرشح عن الحزب الشيوعي الروسي، وفلاديسلاف دافانكوف كمرشح عن حزب الناس الجدد.

وفي كلمة خاصة للشعب، دعا الرئيس بوتين جميع المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مستقبل روسيا لا يُحدد إلا بواسطة مواطنيها.

ومن المتوقع اكتمال الفرز النهائي للانتخابات الروسية صباح اليوم.

اليوم الأول في الانتخابات الروسية

وشهد اليوم الأول من أيام التصويت الثلاثة حوادث تضمنت سكب أصباغ في صناديق الاقتراع وإلقاء عبوة حارقة على مركز اقتراع في مسقط رأس الرئيس بوتين، إضافة إلى هجمات إلكترونية متنقلة ومحاولات تسلل أوكرانية في بعض المناطق الحدودية.