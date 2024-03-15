في أول أيام الانتخابات الروسية.. امرأة تشعل النار بمواطن في لجنة اقتراع بموسكو

انطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية الروسية اليوم الجمعة، رغم اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية والمستمرة منذ نحو عامين، والتي تسببت في فرض عقوبات ضخمة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على روسيا، بالإضافة إلى التوترات بين موسكو وحلف الناتو.

ويبدو أن الأزمات المستمرة لروسيا لم تعد خارجية فقط، بل امتدت إلى الداخل أيضا، فخلال اليوم الأول للانتخابات الرئاسية الروسية 2024، تم رصد عدد من المواقف الغريبة.

امرأة تشعل النار في مواطن بلجنة الانتخابات

في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية الروسية 2024، أضرمت امرأة النار في مواطن أعزل لأسباب لم يكشف عنها بإحدى لجان التصويت في موسكو، تحديدا في منطقة مارينو جنوب العاصمة، ما أدى إلى حدوث العديد من الأضرار.

وتسببت النار التي أشعلتها سيدة روسية في إصابة المواطن بحروق شديدة بينما كان في انتظار دوره لاختيار رئيس بلاده القادم بإحدى اللجان الانتخابية، بحسب ما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي».

وانتشر على نطاق واسع، مقطع فيديو يظهر امرأة تتجه نحو مواطن أعزل، وتتسلل من خلفه بهدوء، ليجد الشخص النيران تشتعل فيه على الفور، وفقا لما نقلت وكالة «سوتا» المستقلة.

وقامت الشرطة الروسية بإلقاء القبض على السيدة، بالإضافة إلى إخماد الحريق بسرعة، فضلا عن إغلاق مركز الاقتراع مؤقتا بسبب الدخان.

مقتل 14 شخصا في أوديسا

وأعلنت منطقة أوديسا، أن غدا سيكون يوم حداد، بعد مقتل 14 شخصًا من السكان المحليين، خلال الهجوم الصاروخي الروسي، وفقا لما ذكره أوليغ كيبر، رئيس المنطقة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن القتلى سكان محليين من بينهم طبيب ومنقذ، وعدد من الموظفين في خدمة الطوارئ الحكومية، بحسب ما ذكرته صحيفة «الجارديان».

بوتين الأكثر حظا في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

يعد الجمعة، أول أيام الانتخابات الرئاسية الروسية، التي تمتد لـ3 أيام، وذلك بعد مرور أكثر من عامين على الحرب الروسية الأوكرانية، وسط وجود أعداد كبيرة من الناخبين.

ووفقا لآخر استطلاعات الرأي، يتقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على غيره من المرشحين الرئاسيين، إذ حصل على أكثر من 80 بالمئة من الأصوات.

وفتحت أولى مراكز الاقتراع في الثامنة صباح الجمعة، في شبه جزيرة كامتشاتكا وفي توكوتكا في أقصى الشرق الروسي، وينتهي التصويت يوم الأحد المقبل.

وبسبب اختلاف التوقيات، يبدأ سكان الشرق الأقصى في التصويت فيما يكون سكان الجزء الغربي من البلد الذي يضم إحدى عشرة منطقة يستعدون للنوم.

من هم المرشحين الرئاسيين في روسيا؟

ترشح للانتخابات الرئاسية الروسية أكثر من شخص، هم:

1- فلاديمير بوتين.

2- ليونيد سلوتسكي، مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطى.

3- نيكولاي خاريتونوف، مرشح الحزب الشيوعي.

4- فلاديسلاف دافانكوف، مرشح حزب الناس الجدد.