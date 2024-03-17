«الصحفيين» تنظم أمسية فنية عن الموسيقار الراحل حلمي بكر

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين أمسية فنية عن الموسيقار الراحل حلمي بكر، مساء اليوم، الساعة الثامنة والنصف مساء بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع بمبنى النقابة.

أمسية فنية عن الراحل حلمي بكر

خلال الأمسية يُعرض فيلما تسجيليا عن مشوار وحياة حلمى بكر - الفنية والاجتماعية - يتحدث فيه نخبة من نجوم الفن من مصر، والعالم العربي، منهم الشاعر صلاح فايز، والمطرب التونسي لطفى بوشناق، والكاتب والناقد السعودي على فقندش.

نقابة المهن الموسيقية

ومن المقرر أن يشارك في الأمسية عدد من نجوم الفن، والموسيقى، منهم الموسيقار منير الوسيمى، والموسيقار هاني شنودة، والموسيقار هاني مهنا، والفنانة نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، والموسيقار إيهاب عبد السلام، وسلوى حسن رئيس قسم الأصوات بالكونسرفتوار.