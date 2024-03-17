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أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم.. استقرار ملحوظ

كتب:

أميرة سعد
09:56 ص | الأحد 17 مارس 2024
أسعار الذهب

أسعار الذهب

استقرار نسبي شهدته أسعار الذهب اليوم الأحد في بداية التعاملات الصباحية، وفقا لآخر تحديث نشرته شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، عبر موقعها الرسمي. 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية التعاملات نحو 3394 جنيها للبيع، و3348.5 جنيه للشراء، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية التعاملات نحو 2970 جنيها للبيع، و2930 جنيه للشراء، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

 

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات نحو 2545.7 جنيه للبيع، و2511.4 جنيه للشراء، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

 

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في بداية التعاملات 23 ألفا و760 جنيها للبيع، و23 ألفا و440 جنيها، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، والذي يزن 8 جرامات من عيار 21.

 

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بقلم أميرة سعد