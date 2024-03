حالة من التشويق والإثارة تزداد مع عرض حلقات مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، إذ يأتي موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 7 على قناة ON Drama اليوم على النحو التالي.

موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 7 على قناة ON Drama اليوم

من المقرر أنَّ يكون موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 7 على قناة ON Drama اليوم في تمام الساعة 9 مساءً، كما يمكنك مشاهدة الحلقة 7 من خلال قناة ON العامة، بالإضافة لمنصة WATCH IT والتي تتيح لك فرصة مشاهدة الحلقات دون فواصل إعلانية.

أحداث مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

مسلسل حق عرب هو دراما اجتماعية شعبية داخل حارة شعبية في منطقة المغربلين في الدرب الأحمر حول عرب السويركي والذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي، ممتزجة بمشاهد الأكشن التي اعتادها الجمهور من قبل العوضي، إذ أوضح أنَّه لا يريد الاستعانة بدوبلير لمصداقيته مع الجمهور واحترامه لهم.