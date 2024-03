موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

تُعرض حلقة جديدة من مسلسل حق عرب الليلة، الذي تصدّر قائمة تريند موقع «إكس» - توتير سابقا - لما شهدته من تطور كبير في الأحداث، ويأتي موعد عرض الحلقة 7 مسلسل حق عرب على النحو التالي.

موعد عرض الحلقة 7 مسلسل حق عرب

من المقرر أن يكون موعد عرض الحلقة 7 مسلسل حق عرب الليلة في تمام الساعة 9 مساء على قناة ON Drama، كما يمكنك مشاهدتها من خلال قناة ON العامة الساعة 12 بعد منتصف الليل، إضافة إلى منصة Watch it التي تتيح لك مشاهدة الحلقات دون فواصل إعلانية.

ملخص أحداث الحلقة 6 مسلسل حق عرب

وشهدت أحداث الحلقة 6 من مسلسل حق عرب، محاولات من رباح أبو الدهب للايقاع بين عرب السويركي وشقيقه بدافع الانتقام ومحاولة أخرى لسرقة خطيبته منه، لكن هل ينجح في تدبير المكائد؟، هذا ما ستكشف عنه أحداث الحلقة 7.