مسلسل حق عرب الحلقة 7.. دينا فؤاد مهددة بكشف سرها

لا زالت أحداث مسلسل حق عرب تعتمد على التشويق والحبكة الدرامية في أحداثها، حيث تعرضت حنان والتي تجسد دورها الفنانة دينا فؤاد، لمشكلة كبيرة مع زوجة والدها التي تجسد دورها الفنانة وفاء مكي، حيث طالبتها بالعودة لسرقة الموبايلات للإنفاق على علاج والدها، وهددتها إذا لم تعد للعمل معها ستكشف سرها أمام حبيبها عرب السويركي الذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي.

دينا فؤاد مهددة بكشف سرها في حق عرب

وتوالت الأحداث وعادت بالفعل للسرقة، وتفاجأت بوالد رباح أبو الدهب الذي يجسد دوره الفنان وليد فواز وهو من ألد أعدائها وأعداء عرب السويركي وكان يريد خطبتها ولكنها رفضته، فهددها بأنّها ستكون عدوته، فكيف سيصبح حال حنان وقد أصبحت مهددة بكشف سر السرقة عن واقعة حقيقية وليس اتهام، وهل يبلغ والد رباح أهالي المغربلين بما رآه أم سيجبرها على الزواج من ابنه؟، هذا ما ستكشف عنه أحداث الحلقة 7 من مسلسل حق عرب الليلة.

ملخص أحداث الحلقة 7 مسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة السابقة عدة مواقف إنسانية لـ عرب السويركي كعادته مع أهالي منطقته، حيث ساهم في علاج طفل يعاني من مشكلات في القلب، وساعده في تكاليف العملية الجراحية ودفع له الأموال من المعلم عبدربه، الذي يجسد دوره الفنان رياض الخولي.

أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك في بطولة مسسلسل حق عرب عدد كبير من الفنانين، وهم أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوى عثمان، وفاء مكي، دينا فؤاد، وليد فواز، وآخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.