تفاصيل مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 18 ألف معلم مادة قريبا

يستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان عن تفاصيل مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 18 ألفا و886 وظيفة معلم مادة، وذلك ضمن الأعداد المطلوبة في مسابقة المعلمين للسنة الثالثة على التوالي، على أن تجرى مسابقة أخرى في شهر يونيو، لاستكمال العدد الخاص بمسابقتي العامين الأول والثاني.

مسابقة وزارة التربية لتعيين معلم مادة

وأكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه سيجرى إعلان مسابقة وزارة التربية والتعليم خلال الأيام المقبلة، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية، مشيرا إلى أنه يجرى نشر كل المعلومات الموثقة والمؤكدة عن جميع المسابقات المركزية وإتاحتها على موقعه الإلكتروني الرسمي، وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وزف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشري سارة للمستبعدين من مسابقة التربية والتعليم في مسابقات الأعوام الثلاثة، بالاستعداد جيدا والتقديم في المسابقة التكميلية التي سيعلن الجهاز بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم عن تفاصيلها شهر يونيو المقبل.

اختيار المعلمين الجدد في مسابقة المعلمين بشفافية

وأكدت الوزارة أنه يجرى اختيار المعلمين الجدد في مسابقة المعلمين تجرى بشفافية مطلقة، وآليات محكمة لاختيار أفضل العناصر المتقدمة، موضحا أن مراحل المسابقات تتم بشكل إلكتروني ومميكن في جميع الاختبارات، ومرورًا بدورة التأهيل التربوي والحقيبة التدريبية الذهنية والبدنية بهدف تأهيلهم لمرحلة اجتياز التدريبات النهائية التي تعقدها جهة معنية، تمهيدًا لتعيينهم في مختلف المحافظات.