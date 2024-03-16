«التعليم» تعلن مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 بعد تبكيرها.. متى ستبدأ؟

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 لكافة صفوف النقل والشهادة الإعدادية لتبدأ يوم 4 من شهر مايو المُقبل.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024

ومن المقرر أن تكون مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 بالنسبة للدبلومات يوم 25 من شهر مايو المُقبل وتستمر حتى 6 يونيو، وذلك دون حذف أي أجزاء من المناهج الدراسية.

لن يتم تخفيف أجزاء من المناهج

وأكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بعد تبكير مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 لكافة صفوف النقل والشهادة الإعدادية لن يتم تخفيف أجزاء من المناهج أو حتى حذفها.

كما أن تدريس جميع المناهج لكافة صفوف النقل والشهادة الإعدادية سينتهي في شهر أبريل 2024، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية التي تم اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما سيتم تخصيص شهر مايو المُقبل للمراجعة للطلاب على المنهج، فضلًا عن أن الوزارة وجهت رسالة لأولياء الأمور والطلاب عن مراعاة الأعياد والإجازات أثناء وضع جداول الامتحانات.