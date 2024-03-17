موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC الحلقة 7.. مي تتقرب من مختار

شهدت الحلقة السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة وظلت في تطور إلى أن تعرف «مختار أبو المجد» خالد النبوي على «مي» حلا شيحة بشكل أكبر، وفيا يلي نستعرض موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 7 اليوم على قناة دي إم سي.

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc الحلقة الـ 7

ويأتي موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 7 في تمام الساعة 10:15 صباحاً على قناة dmc، والساعة 6:05 مساءً على قناة dmc drama، والإعادة في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباحاً، كما يُعرض على منصة watch it الإلكترونية بالتزامن مع عرضة على شاشة قناة dmc في تمام الساعة 10:45 مساءً.

أحداث الحلقات السابقة

وشهدت أحداث الحلقات السابقة العديد من المغامرات منها تقرب مايان السيد «مادي» ونور النبوي «مروان»، كما تقرب خالد النبوي «مختار» من حلا شيحة «مي»، وتم عرض مبلغ مالي كبير يصل إلى 90 مليون جنية مقابل شراء منزل «مختار» وبالرغم من ضخامة المبلغ إلا أنه رفض البيع، ثم تعرضت «مي» إلى هجوم من طليقها «كريم الدالي» محمد محمود عبدالعزيز وذلك بسبب رؤية «مختار» وهو خارج من منزلها.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

ومن أبطال مسلسل إمبراطورية ميم الفنان خالد النبوي وحلا شيحة ونشوى مصطفى ومحمود حافظ ونور النبوي ومحمد محمود عبدالعزيز وإيمان السيد ومايان السيد وهاجر السراج ونجلاء بدر ونورهان منصور وعمر زهران، من إخراج محمد سلامة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك.